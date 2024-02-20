Соляная пещера: как сделать ее дома и укрепить свой иммунитет

Все знают о пользе морского воздуха. Он помогает с болезнями лор-органов, восстанавливает работу дыхательной системы, сокращает проявления хронических заболеваний. Но если у вас нет возможности часто ездить к морю, а болезни дыхательных путей — ваш постоянный спутник, решить проблему поможет соляная пещера. О ее полезных свойствах WomanHit.ru рассказала руководитель Центра красоты и здоровья Юлия Урахчина.

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Как это работает

Галотерапия — это немедикаментозный метод лечения и профилактики различных заболеваний с использованием минеральных солей. Он основан на воздействии минералов на организм через вдыхание микрочастиц соли в специально оборудованных помещениях — галокамерах или соляных пещерах, где создается искусственный микроклимат.

«Одним из главных преимуществ соляных пещер является их способность очищать и увлажнять дыхательные пути. Специальные соляные аэрозоли и микрочастицы, распространяющиеся воздухом, помогают смягчить слизистые оболочки, улучшить дыхательную функцию и облегчить симптомы дыхательных заболеваний», — рассказывает наш эксперт.

Чем полезна

Сейчас, с наступлением периода повышенной заболеваемости, становится актуальным вопрос профилактики респираторных заболеваний. Посещение пещеры будет полезно при лечении простуды, ринита, фарингита, бронхита и других заболеваний верхних дыхательных путей. Вдыхание солей поможет снять накопившиеся симптомы простуды и ускорить процесс выздоровления.

«Соль, содержащаяся в пещерах, обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиаллергенными свойствами. Регулярные посещения могут способствовать укреплению иммунной системы и профилактике респираторных заболеваний», — поясняет Юлия Урахчина.

Но соляные пещеры полезны не только в случае болезней дыхательных путей. Они помогут при нарушении сердечно-сосудистой системы (гипертензия, гипертония, гипотония), варикозной болезни, аллергии, болезнях кожи (угревой сыпи, экземе, псориазе). Метод используют при лечении стрессов, бессонницы и даже никотиновой зависимости.

По мнению специалистов, по целебному эффекту один сеанс в соляной пещере сравним с несколькими днями пребывания на море.

Как создать в домашних условиях

Для того, чтобы получить оздоровительный эффект, необязательно посещать специально оборудованные комнаты. Если вы хотите создать атмосферу соляной пещеры в домашних условиях, то можете воспользоваться методом сухих ингаляций.

«Для этого купите в специализированном магазине или аптеке специальный соляной ингалятор (обычные не подойдут). Заполнив аппарат солью или особыми кристаллами, вы сможете дышать парами и получать преимущества, схожие с посещением соляной пещеры», — рассказывает наш эксперт.

Есть ли противопоказания

Несмотря на массу полезных качеств, у соляной пещеры есть и противопоказания. Среди них: любые заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела, хронические болезни в стадии обострения, онкология, туберкулез, эмфизема легких, сердечная и почечная недостаточности, открытые раны. Также не рекомендуется посещать пещеру при бронхиальной астме в тяжелой форме, эпилепсии и психических расстройствах в стадии обострения.

«В целом, соляные пещеры и сухие ингаляции могут быть полезными методами для поддержания здоровья дыхательных путей и укрепления иммунитета. Однако всегда помните о важности индивидуального подхода и консультации с врачом», — советует наш эксперт.