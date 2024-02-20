Стало известно о появлении вакцины, снижающей риск образования опухолей
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в эфире Общественной Службы Новостей рассказал о процессе создания вакцин от рака в России и их эффективности.
По его словам, не следует ожидать появления универсальной вакцины, способной исключить рак полностью. На сегодняшний день такая технология не существует. Речь идет о профилактических прививках, которые снижают вероятность развития определенных видов опухолей, а также о иммунологических методах лечения рака, таких как использование собственных клеток организма для более эффективного противодействия опухоли, пояснил Куринный.
Он также подчеркнул, что разработка и внедрение таких препаратов ожидается не только на федеральном уровне, но и в региональных научных центрах, что дает надежду на более эффективное лечение онкологических заболеваний и улучшение прогнозов для пациентов.
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