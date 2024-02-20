В США одобрили препарат для борьбы с аллергией на молоко, яйца и орехи

Хотя этот препарат не устранит пищевую аллергию и не позволит пациентам свободно употреблять пищевые аллергены, его многократное использование поможет уменьшить последствия для здоровья при случайном попадании в организм, — заявила заместитель директора отдела пульмонологии, аллергии и реанимации в Центре по оценке и исследованию лекарственных средств FDA Келли Стоун.