В России оценили побочные эффекты западных антиковидных вакцин

Абсолютно безопасных вакцин не существует, и неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми, заявил в беседе с НСН профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений.

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Как пишет издание, ранее были опубликованы результаты исследования безопасности основных западных вакцины от COVID-19. Выяснилось, что применение этих препаратов в редких случаях способствовало росту неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. Так, у некоторых пациентов развивались миокардит, перикардит, тромбоз головного мозга и синдром Гийена-Барре.

Надо смотреть, какой процент привитых людей получают осложнения. Синдром Гийена-Барре — действительно очень неприятное заболевание. 95% заболевших выздоравливают, но 5% могут остаться инвалидами или умереть. Однако это довольно редкое осложнение, на 99 млн привитых людей приходится 190 случаев, это около 0,0005%, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что в вакцинологии такой результат считается приемлемым. При этом, по словам ученого, решение о применении вакцины принимают, если от нее больше пользы, чем вреда. Однако вакцин, которые не дают никаких осложнений, не существует, и это касается всех лекарств, подчеркнул вирусолог.