Уролог назвал признаки наступления мужского климакса

«Первый — это нарушение сексуальной функции, включая низкое либидо, ухудшение спонтанных эрекций, и сама эректильная дисфункция. Также низкий уровень тестостерона может проявляться общей слабостью, усталостью, снижением работоспособности, потому что тестостерон для мужского организма очень важный гормон, он влияет практически на все органы и системы, в том числе на мышечную и костную. Так что они тоже страдают: кости становятся более хрупкими, сила мышц снижается», – рассказал Королев.