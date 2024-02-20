Уролог назвал опасность частой мастурбации

«Если у человека нет полового партнера и, допустим, он занимается мастурбацией, то это тоже не совсем хорошо. Хотя вроде как железа опорожняется, но это нефизиологично, потому что нет физической активности, он находится в одном положении. Частая мастурбация сама по себе тоже может вызвать хронический простатит, поэтому важно вести половую жизнь с партнером», – объяснил Королев.