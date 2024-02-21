Врач объяснила причины боли при менструации

Боль внизу живота может возникать и до начала менструального цикла, а также сопровождаться головокружением и тошнотой, предупредила эндокринолог Екатерина Янг. Причины, по которым возникает такое состояние, врач объяснила в своем Telegram-канале.

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Врач предупредила, что болью во время месячных организм подает сигнал о том, что ему нужно уделить внимание.

«Болезненные месячные могут быть признаком наличия хронического воспаления в организме, особенно локализованного в области брюшной полости, часто кишечника», — прокомментировала эндокринолог.

Стресс, некорректные физические нагрузки могут провоцировать спазмы, продолжила Янг. Также боль появляется из-за нарушения процессов детоксикации.

Ощущать боль в месячные можно и из-за дисфункции тазового дна -- например, загиба или недоразвитости матки. Эндометриоз также проявляет себя болью и предупреждает о комплексном воспалении в организме. Исключить это заболевание может только врач после обследований Екатерина Янг эндокринолог

Если для лечения эндометриоза требуется помощь специалиста, то с остальными причинами появления боли в менструацию можно справиться самостоятельно, заверила доктор Янг.

«Чтобы не усугублять процессы детоксикации, важен комплексный подход, работа со стрессом и знание основ того, как все устроено в организме. (...) Важно организовать режим, наладить сон, отказаться от вредных привычек, выстроить правильный рацион», — заключила она.