Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 7,1%

«На 7-й неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 936 тыс. случаев. Свыше 16% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Около 84% приходится на остальные регионы страны. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах», – говорится в сообщение.