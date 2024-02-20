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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 7,1%

В России за неделю – с 12 по 18 февраля – заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 7,1%
© РИА Новости

«На 7-й неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 936 тыс. случаев. Свыше 16% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Около 84% приходится на остальные регионы страны. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах», – говорится в сообщение.

Отмечается, что в структуре вирусов преобладает грипп А (Н3N2).

«На долю вирусов негриппозной этиологии приходится чуть более 75%», – подчеркнули в пресс-службе.

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