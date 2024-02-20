Болезни половой системы, поджидающие мужчин после 40 лет

По достижении мужчиной 40 лет растет вероятность развития проблем с половой системой. Об этом рассказал уролог-андролог Дмитрий Королев.

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По словам врача, наиболее часто встречающиеся патологии в это системе: простатит, эректильная дисфункция, искривление пениса и мужской климакс.

Королев объяснил, что проблемы в половой системе в этом возрасте связаны со снижением уровня мужских гормонов. Это приводит к гипогонадизму, или мужскому климаксу. В результате мужчина сталкивается с ухудшением сексуальной функции, уменьшением сексуального желания.

Еще одно заболевание, требующее немедленного обращения к врачу, это рак простаты. Его также диагностируют у мужчин, перешагнувших 40-летний рубеж.

Для своевременного выявления рака простаты Королев рекомендует регулярно проходить медосмотры.