Андролог Королев назвал болезни половой системы, поджидающие мужчин после 40 лет
По достижении мужчиной 40 лет растет вероятность развития проблем с половой системой. Об этом рассказал уролог-андролог Дмитрий Королев.
По словам врача, наиболее часто встречающиеся патологии в это системе: простатит, эректильная дисфункция, искривление пениса и мужской климакс.
Королев объяснил, что проблемы в половой системе в этом возрасте связаны со снижением уровня мужских гормонов. Это приводит к гипогонадизму, или мужскому климаксу. В результате мужчина сталкивается с ухудшением сексуальной функции, уменьшением сексуального желания.
Еще одно заболевание, требующее немедленного обращения к врачу, это рак простаты. Его также диагностируют у мужчин, перешагнувших 40-летний рубеж.
Для своевременного выявления рака простаты Королев рекомендует регулярно проходить медосмотры.
Что касается остальных мужских заболеваний, многие из них могут быть предотвращены или успешно вылечены при своевременном лечении, пишет «Газета.Ru».
Напомним, врачи объяснили снижение либидо у мужчин снижением уровня гормона тестостерона. Также врач назвал четыре основных принципов сохранения мужского здоровья.