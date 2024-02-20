Врач рассказала, какие проблемы приближают деменцию

Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать в ритме современной жизни и часто недолечиваем, постоянно «триггерят» иммунитет. <...> Атака идет не только на орган, в котором есть воспалительный процесс. Под удар попадают все сосуды, в том числе головного мозга, что грозит кислородным голоданием мозга и нарушением его функций, — сказала Шуппо.