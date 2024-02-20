Россия попала в список стран, где успешно борются с вирусными гепатитами
По данным журнала Lancet, более 75% случаев заражения вирусами гепатита приходится на 20 стран. Россия в этом списке занимает 10-е место.
В то же время РФ входит в список стран, где с вирусными гепатитами довольно успешно борются. Также в список включили Бангладеш, Индию, Индонезию и Японию.
Правда, говорится в материале журнала, препятствием к полной ликвидации вирусных гепатитов в России является высокая стоимость лечения и недостаточная осведомленность населения о заболевании.
Между тем, распространенность вируса гепатита В в 2022 году в России составила в 2,9%. Показатели разнятся в зависимости от региона страны, поскольку в некоторых субъектах высок процент родителей, которые отказываются прививать детей от ВГВ.
В общей сложности на конец 2020 года в России от ВГВ было привито 107,3 млн человек (73%).
Ранее врач подчеркнул, что все взрослые должны быть привиты от 7 инфекций: корь, краснуха, паротит, гепатит В, дифтерия, столбняк. Также сообщалось, что одна из форм хронического лимфобластного лейкоза, а именно множественная миелома, может быть вызвана вирусами гепатита В и С.