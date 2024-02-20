Россия попала в список стран, где успешно борются с вирусными гепатитами

По данным журнала Lancet, более 75% случаев заражения вирусами гепатита приходится на 20 стран. Россия в этом списке занимает 10-е место.

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В то же время РФ входит в список стран, где с вирусными гепатитами довольно успешно борются. Также в список включили Бангладеш, Индию, Индонезию и Японию.

Правда, говорится в материале журнала, препятствием к полной ликвидации вирусных гепатитов в России является высокая стоимость лечения и недостаточная осведомленность населения о заболевании.

Между тем, распространенность вируса гепатита В в 2022 году в России составила в 2,9%. Показатели разнятся в зависимости от региона страны, поскольку в некоторых субъектах высок процент родителей, которые отказываются прививать детей от ВГВ.

В общей сложности на конец 2020 года в России от ВГВ было привито 107,3 млн человек (73%).