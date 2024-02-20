Правда ли, что умные часы могут вызвать страшные болезни

Ранее к такому же выводу пришли учёные Атлантического университета Флориды. Как объяснила терапевт Лариса Алексеева, напрямую гаджет с болезнью не связан, однако на нём активно скапливаются различные бактерии, в том числе возбудители болезней. Человек рискует заразиться также сальмонеллёзом и заработать грибок.

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В исследовании американских учёных говорится, что 95% фитнес-браслетов для умных часов содержат патогены, способные вызвать пневмонию и сальмонеллёз. Причём больше всего микробов собирает резина и пластик — это пористые материалы, и бактериям в них удобно размножаться.

А вот фитнес-браслеты из драгоценных металлов признаны самыми безопасными: микроорганизмы на их поверхности просто не выживают. И всё же важную роль играет то, как владелец следит за умными часами и насколько часто проводит их дезинфекцию, подчеркнули специалисты.

Правда ли смарт-часы так опасны?

Врач-терапевт Лариса Алексеева подтвердила «Вечерней Москве», что смарт-часы действительно могут стать источником заражения. Как и на мобильном телефоне, на их поверхности можно найти возбудителей инфекционных заболеваний.

«Ведь если подумать, то мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов», — объяснила врач.

Также смарт-часы могут быть причиной грибка. Как пояснила медик, вокруг ремешка или браслета часов накапливается много грязи, пыли, частиц эпидермиса. Если регулярно не чистить устройство, кожные болезни не заставят себя долго ждать.

Нужно ли снимать смарт-часы на ночь?

Алексеева посоветовала не спать с умными часами и снимать аксессуар. По её словам, передавливание ремешком кисти руки может навредить работе сосудов.

Устройство может нарушать сам процесс сна, что впоследствии может спровоцировать развитие бессонницы, — добавила терапевт.