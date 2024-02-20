Когда крапивница указывает вовсе не на аллергию? Объясняет врач

Аллерголог Мальцева: крапивницу могут вызвать стресс и фаза цикла. Зачастую, стоит только мелким или не очень красным пятнышкам появиться на коже, как в голову приходит мысль об аллергии. Но на самом деле всё далеко не так и причин у этой неприятной сыпи может быть несколько — в том числе и очень не очевидные. О них подробнее и рассказала специалистка.

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Как объяснила аллерголог и иммунолог Наталья Мальцева, связь между приступом острой крапивницы и аллергеном, который её вызвал, можно очень легко проследить. Это могут быть:

продукты питания (конкретные типы, непереносимость которых есть у человека, или гистаминолибераторы вроде морепродуктов, клубники, цитрусовых или шоколада);

контакт с аллергеном (шерсть или слюна домашнего животного);

укусы насекомых (вроде пчёл, ос, комаров и мошек);

инфекции (особенно вирусные);

препараты (НПВС, аспирин, рентгенконтрастные вещества, антибиотики и прочее).

Эти причины могут сочетаться между собой и усиливать риск возникновения острой крапивницы. Если такое случается редко, то не обязательно бежать к врачу — укус пройдёт, а определённые продукты лучше просто не употреблять.

Но бывает такое, что сыпь появляется будто ниоткуда. А вот это уже признак хронической крапивницы, которая приходит и задерживается на срок до полугода. Её могут связывать с аутоиммунной патологией (например, щитовидной железы) или различными инфекциями (вроде Helicobacter pylori). Такая крапивница находится в дремлющем состоянии, и её может пробудить что угодно. Среди возможных причин:

стрессовые ситуации;

приём НПВС;

фаза цикла (особенно предменструальный период);

повышенное потоотделение и сдавление кожи (часто из-за неудобной одежды);

погрешность в диете (алкоголь или псевдоаллергены).