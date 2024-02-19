Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

«Неправильно подобранная обувь напрямую влияет на функциональность опорно-двигательной системы. Если мы не можем ходить правильно, то нарушается биомеханика шага. В итоге суставы и позвоночник перегружаются, а там уже недалеко до болезней опорно-двигательного аппарата», — подытожила ортопед.