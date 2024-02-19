Эксперт усомнился во влиянии пост-ковида на старение мозга
Пост-ковид является малоизученным явлением, поэтому сообщения о его влиянии на старение человеческого мозга носят скорее дискуссионный характер. Об этом сообщил ТАСС директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Вадим Говорун.
Ранее в медицинском издании Medscape появилась информация, что согласно опубликованному исследованию ливерпульских ученых, у некоторых пациентов, перенесших ковид, наблюдаются изменения в мозге, которые напоминают последствия черепно-мозговой травмы. Отмечалось также, что такие последствия наблюдались у 46% пациентов, а зафиксированные у пациентов дефекты мозга эквивалентны 20 годам его старения.
"Как и всякое недостаточное изученное явление, пост-ковидный сидром вызывает много тревоги и создает информационные поводы там, где требуется дальнейшее аккуратное изучение природы явления. <...> В том, что касается утверждения о "старении" мозга и пост-ковиде, то это скорее из области дискуссии и красивых аналогий, поскольку, хотя и высказывалась мысль о различной скорости старения различных органов человеческого организма, этот процесс еще пока что плохо оцифрован и исследован. В неинфекционной эпидемиологии действительно есть "потерянные годы жизни", но этот термин не относится напрямую к старению и является популяционным индикатором", - сказал он.
По его словам, оценки степени старения в годах с практической точки зрения не очень полезны, так как каждый человек стареет по-разному. "Этот процесс индивидуален, а вклад перенесенного заболевания именно в старение как процесс оценить трудно ввиду недостаточной изученности маркеров старения как таковых", - отметил он.
"Мы можем только констатировать, что у части тяжело перенесших COVID-19 отмечается ряд неврологических нарушений, однако ранее показано, что и вирус гриппа типа А может вызывать хроническое воспаление в центральной нервной системе, приводящее к функциональным нарушениям и даже морфологическим изменениям в мозге. В этом смысле, коронавирусная инфекция не уникальна", - подчеркнул Говорун.