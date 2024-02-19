Эксперт усомнился во влиянии пост-ковида на старение мозга

"Как и всякое недостаточное изученное явление, пост-ковидный сидром вызывает много тревоги и создает информационные поводы там, где требуется дальнейшее аккуратное изучение природы явления. <...> В том, что касается утверждения о "старении" мозга и пост-ковиде, то это скорее из области дискуссии и красивых аналогий, поскольку, хотя и высказывалась мысль о различной скорости старения различных органов человеческого организма, этот процесс еще пока что плохо оцифрован и исследован. В неинфекционной эпидемиологии действительно есть "потерянные годы жизни", но этот термин не относится напрямую к старению и является популяционным индикатором", - сказал он.