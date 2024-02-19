Врач рассказала, чем опасны многочасовые компьютерные игры

Нередко геймеры сталкиваются с синдромом сухого глаза, онемением пальцев, а также болями в спине, шее и руке, управляющей мышью. О других неприятных симптомах, возникающих у любителей компьютерных игр, рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья» невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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Так, из-за долгого пребывания в сидячем положении перед монитором энергетические ресурсы расходуются недостаточно, в связи с этим возникает риск набрать лишний вес. Кроме того, страдают психо-эмоциональный статус и центральная нервная система.

«Игроки нередко испытывают стресс и эмоциональные потрясения, связанные с неудачами или, наоборот, успехами в игре. Из-за этого может нарушиться сон, возникают перепады настроения и немотивированная агрессия», – объяснила эксперт.

При злоупотреблении компьютерными играми у геймеров вырабатывается digital-деменция. То есть снижается активность систем контроля равновесия, долговременной памяти, нарушаются механизмы поощрения и снижаются когнитивные способности.