Психиатр рассказал, кому грозит весеннее обострение

Психиатр Калькэ рассказал, кому грозит весеннее обострение.

Весеннее и осеннее обострения — не досужие выдумки. Психиатр Антон Калькэ утверждает, что некоторые люди более других подвержены нестабильному психическому состоянию в межсезонье.

По словам Антона Калькэ, об межсезонном обострении врачи прекрасно осведомлены. У людей могут обостриться имеющиеся заболевания, и даже — возникнуть новые. Медицина связывает это со сдвигом биологических ритмов в то время, когда в природе начинают происходить изменения.

Особенно осторожными следует быть тем, у кого в роду есть люди с расстройствами психики. Если человек уже страдает душевным недугом, но находиться в стадии ремиссии, нужно проконсультироваться у лечащего врача.

Здоровым людям нет необходимости переживать, им весеннее обострение не грозит. Главное — сохранять бодрое и оптимистическое настроение.