Эксперты назвали тревожный признак диабета, который может усиливаться ночью
Во время сна можно выявить болезненный симптом сахарного диабета. Эксперты призывают не игнорировать этот признак, а как можно скорее обратиться к эндокринологу.
Известно, что одним из самых распространённых признаков диабета является частое мочеиспускание. Но заболевание также может поразить ноги — это состояние, известное как диабетическая нейропатия. Оно возникает, когда болезнь приводит к повреждению нервов.
Предупреждающие признаки этой проблемы могут быть разными: от боли до онемения.
Если у вас жгучая боль, покалывание или онемение пальцев ног или ступней, у вас может быть то, что мы называется диабетической невропатией. Обычно состояние начинается с пальцев ног и постепенно может перейти в область икр.
Эксперты говорят, что эти симптомы имеют тенденцию ухудшаться, когда человек отдыхает. Это может негативно сказаться на качестве сна.