Эксперты назвали тревожный признак диабета, который может усиливаться ночью

Во время сна можно выявить болезненный симптом сахарного диабета. Эксперты призывают не игнорировать этот признак, а как можно скорее обратиться к эндокринологу.

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Известно, что одним из самых распространённых признаков диабета является частое мочеиспускание. Но заболевание также может поразить ноги — это состояние, известное как диабетическая нейропатия. Оно возникает, когда болезнь приводит к повреждению нервов.

Предупреждающие признаки этой проблемы могут быть разными: от боли до онемения.

Если у вас жгучая боль, покалывание или онемение пальцев ног или ступней, у вас может быть то, что мы называется диабетической невропатией. Обычно состояние начинается с пальцев ног и постепенно может перейти в область икр.