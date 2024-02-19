Как кариес может довести до инфаркта

Осложнения кариеса в виде пульпита, периодонтита и невылеченного пародонтита могут спровоцировать возникновение тромбов в сосудах и привести к инфаркту, предупредил в беседе с aif.ru главный стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич. По его словам, причина — в микроорганизмах, которые поражают зуб во время кариеса и попадают в кровоток.

Когда они еще находятся в полости рта, к ним вырабатываются специальные плазматические белки, которые потом в токе крови могут создавать комплекс «антитело — антиген», который поражает внутреннюю выстилку сосудов. <...> Такие белки находили в бляшках, где потом развивается тромб и становится причиной развития инфаркта, инсульта и т. д., — подчеркнул академик.

Он напомнил, что все воспалительные процессы в полости рта оказывают негативное влияние на весь организм и если их не лечить, то это может привести к развитию множества других заболеваний различных систем организма. Поэтому во избежание осложнений лучше вовремя обращаться к стоматологу, порекомендовал Янушевич.