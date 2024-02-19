Аллергикам напомнили, когда начинать подготовку к весеннему цветению

Аллергикам следует заранее подготовиться к весеннему цветению и пропить курс антигистаминных препаратов за несколько недель до этого периода, посоветовала врач — аллерголог-иммунолог Татьяна Борисова. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист уточнила, что это позволит снизить риски обострения.

Если аллергены точно не определены, врач может назначить курс антигистаминных препаратов за несколько недель до начала цветения. Их прием продолжится в течение всего весеннего сезона. Благодаря длительному курсу удастся снизить риск обострения аллергии в опасный период, — пояснила врач.

Препараты подбирает врач по индивидуальным характеристикам пациента. Антигистаминные снижают риски перекрестных реакций с едой, косметикой и бытовой химией. Для более длительного эффекта Борисова советует аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Такой способ поможет сформировать устойчивость к аллергену на более длительный период. Курс лечения длится несколько месяцев, поэтому его нужно начинать зимой.