Кардиолог Гусейнова предупредила об опасности бесконтрольного приема сердечных лекарств

Врач рассказала, к чему может привести бесконтрольный прием сердечных капель. По словам кардиолога Айгюн Гусейновой, нередко при боли в груди человек решает принять сердечные капли. В результате у него стихает боль, уходит тревожность, и он не вызывает скорую помощь.

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В то же время, боли в груди могут быть симптомом инфаркт, который пациент «заглушает» каплями, рассказала врач.

Кроме того, напомнила Гусейнова, злоупотребление сердечными каплями вызывает привыкание. В будущем это вызовет необходимость увеличивать дозировку.

Также сердечные капли могут иметь опасные побочные эффекты, включая проблемы с пищеварительной системой.

«Использование некоторых препаратов, например, ацетилсалициловой кислоты, без врачебного назначения может вызвать серьезные осложнения, включая кровоизлияние в мозг», - добавила врач в разговоре с «Пятым каналом».