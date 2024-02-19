Кардиолог Гусейнова предупредила об опасности бесконтрольного приема сердечных лекарств
Врач рассказала, к чему может привести бесконтрольный прием сердечных капель. По словам кардиолога Айгюн Гусейновой, нередко при боли в груди человек решает принять сердечные капли. В результате у него стихает боль, уходит тревожность, и он не вызывает скорую помощь.
В то же время, боли в груди могут быть симптомом инфаркт, который пациент «заглушает» каплями, рассказала врач.
Кроме того, напомнила Гусейнова, злоупотребление сердечными каплями вызывает привыкание. В будущем это вызовет необходимость увеличивать дозировку.
Также сердечные капли могут иметь опасные побочные эффекты, включая проблемы с пищеварительной системой.
«Использование некоторых препаратов, например, ацетилсалициловой кислоты, без врачебного назначения может вызвать серьезные осложнения, включая кровоизлияние в мозг», - добавила врач в разговоре с «Пятым каналом».
Ранее сообщалось, что риск инфаркта гораздо выше у тех мужчин, у которых есть проблемы с потенцией. Также учёные предупредили, что инфаркты чаще всего случаются в понедельник.