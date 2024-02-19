Психотерапевты увидели в крепкой дружбе лекарство от депрессии

Исследование специалистов из Гарварда подтверждает, что для личного благополучия важнее качество, а не количество дружеских отношений. Обретение хотя бы одного близкого друга в год может заметно улучшить удовлетворенность жизнью, защищая от стресса и способствуя психическому здоровью. Эта идея «Один друг в год» возникла из диалога психотерапевтов Эммы Надлер и Барбы Адельман Херстиг, подчеркивающих вклад дружбы в свежий взгляд на жизнь, пишет Центральная Служба Новостей.

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Эмма Надлер, заботящаяся о ребенке с особыми потребностями, поделилась своим опытом поддержания дружбы в сложных обстоятельствах. Пережив период социальной изоляции, она научилась ценить поддержку и активное общение. Современный ритм жизни и пандемические ограничения часто приводят к разобщенности, но важно сосредоточиться на настоящем и поддерживать связь с друзьями через звонки, сообщения или письма.

Нина Бадзин и Барба Адельман Херстиг советуют более конкретно формулировать предложения о встречах и быть инициатором общения, несмотря на возможную уязвимость. Важно выбирать друзей, которые также заинтересованы в глубоких отношениях и готовы вкладывать в них свое время и энергию.