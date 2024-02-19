Карантин из-за вспышки бешенства с начала года ввели в 30 регионах России

Карантин из-за вспышки бешенства с начала года ввели около 30 регионов России. Смертельно опасное заболевание выявили у котов, собак, крупного рогатого скота, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Саймону требуется прививка от бешенства. Последний раз кота вакцинировали год назад, и действие препарата уже заканчивается. Визиты к ветеринару стараются не пропускать.

«В клинику ходим, делаем это каждый год. Тем более возрастной котик, ему 16 лет», – рассказала хозяйка кота Анфиса Сафонова.

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и мозг, а дальше неминуемая смерть. Самый надежный способ защитить питомца – вакцинация. Без прививки заболеть могут даже те животные, которые не выходят из дома.

«У меня был случай, ко мне обратилась знакомая. Она живет на третьем этаже. Она у себя обнаружила крысу. То есть от неблагополучных соседей, вероятно, залезли. Кот съел эту крысу. Что будет с котом, неизвестно», – рассказала ветеринарный врач-терапевт Мария Балашова.

Основные переносчики вируса – дикие животные. Зимой, когда они идут за пропитанием в населенные пункты, обычно растет заболеваемость среди животных домашних.

Карантин с начала года вводили в 27 регионах России – в Волгоградской, Свердловской, Смоленской областях. В Воронежской домашних псов заразили еноты. В Новосибирской обнаружили бешеных лис. В Тверской области и Красноярском крае заболели коты, в Туве – корова. Заболеваемость в январе этого года по сравнению с предыдущим выросла: с 59 случаев до 84.

«Это значит, что необходимо в первую очередь людям самим заботится о благополучии своих питомцев и своевременно вакцинировать их от бешенства. Таким образом они защитят и своего питомца, и самого себя. Потому что клинические проявления бешенства не всегда легко определить. Хозяин может не увидеть угрозу, которая исходит от своего животного», – рассказал старший научный сотрудник Референтной лаборатории по бешенству и BSE ФГБУ «ВНИИЗЖ» Андрей Сухарьков.