Врач назвал топ-3 опасные для жизни «помолодевшие» болезни

Гипертония, инфаркт и инсульт встречаются и у молодых людей без жалоб. Поэтому даже молодым людям нужно ежегодно проверять у врача, сдавать анализы крови и проходить ЭКГ. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

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Артериальная гипертензия обычно развивается после 55 лет и связана с изменением тонуса стенок кровеносных сосудов. Но сейчас высокое артериальное давление становится все более привычным и для совсем молодых пациентов, отметил врач. Чтобы предотвратить ее, нужно контролировать употребление соли и по возможности недосаливать блюда. Фастфуд, консервы, соусы, переработанные продукты часто содержат много соли: их лучше избегать.

Инфаркт миокарда возникает из-за нарушения кровоснабжения сердца, раньше его выявляли преимущественно у людей после 40 лет. Но сейчас этот диагноз становится все более актуальным и для молодежи.

«Атеросклероз, который приводит к инфаркту миокарда, может длительно развиваться бессимптомно. Заподозрить нарушение можно у людей с перечисленными факторами риска, особенно если они громко храпят по ночам, отмечают одышку даже при минимальных физических нагрузках, быстро устают, избыточно потеют, часто тревожатся и регулярно не могут заснуть. Если у человека появляются подобные симптомы, важно как можно скорее обратиться за консультацией к врачу-терапевту», — предупреждает Банный.

Инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, возникает из-за закупорки кровеносного сосуда или его разрыва. Средний возраст развития инсульта — около 65–70 лет, но с 1980-х годов частота его выявления у людей младше 45 лет также растет. Это отчасти связано с ростом употребления психотропных средств.

Инсульт обычно развивается внезапно, может сопровождаться сильной головной болью, потерей сознания. Если попросить человека улыбнуться, можно увидеть, что улыбка несимметричная, один уголок рта опущен. Также в момент приступа могут отключиться некоторые функции — например, теряется подвижность конечностей, пропадает речь, зрение или слух.