Доктор медицинских наук назвала 8 причин выпадения волос

В день человек может терять от 50 до 100 волос. Это нормально. Но если их число увеличивается, то можно говорить о выпадении волос. Доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог Хоуп Митчелл в беседе с SELF рассказала, какие факторы способствуют этому.

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1. Генетика. Нередко выпадение волос является наследственной проблемой.

2. Сильный стресс. Это может быть как физический (например, роды или серьёзная операция), так и психического или эмоциональный стресс (потеря работы или любимого человека, например).

Обычно между стрессовым событием и началом чрезмерного выпадения проходит три месяца.

3. Плотные причёски. Они могут привести к повреждению и воспалению вокруг фолликулов, нарушая нормальный цикл роста. Это могут быть хвостики и туго зачёсанные назад причёски, косички, дреды.

4. Вредные привычки при укладке волос. К выпадению волос могут привести частые термоукладки, химическая обработка, например, завивка или выпрямление.

5. Сильная перхоть. Она, в сочетании с вырабатываемым кожей головы маслом, может закупоривать фолликулы, что приводит к ухудшению снабжения волос питательными веществами.

6. Воспаление волосяного фолликула, или фолликулит. Такое заболевание кожи может возникнуть в результате физического раздражения (бритье, натяжение, парики) или инфекции (бактериальной, грибковой).

7. Гормональный дисбаланс. Волосы истончаются, становятся ломкими и выпадают.