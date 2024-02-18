Какие факторы влияют на появление анемии

Стали известны факторы, влияющие на появление анемии
Анемия характеризуется низким уровнем гемоглобина. Кислород обеспечивает выработку энергии, и когда его не хватает, клетки начинают «задыхаться», заявила диетолог Татьяна Селезнева.
В интервью 76.ru она отметила, что при анемии нет сил, настроения, все валится из рук, хочется полежать, иммунитет плохой. В случае этого нарушения необходимо устанавливать причину. Вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания. Гемоглобин может «падать» из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, диабета, внутренних кровотечений, гинекологических болезней. За лечением требуется обращаться к врачам.
Более того, нужна коррекция питания. Рекомендуются печень и мясо, крупы, рыба, орехи, кунжут, фрукты и ягоды.
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