Какие факторы влияют на появление анемии

В интервью 76.ru она отметила, что при анемии нет сил, настроения, все валится из рук, хочется полежать, иммунитет плохой. В случае этого нарушения необходимо устанавливать причину. Вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания. Гемоглобин может «падать» из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, диабета, внутренних кровотечений, гинекологических болезней. За лечением требуется обращаться к врачам.