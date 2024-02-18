«Моча в голову ударила»: может ли на самом деле такое быть

При заболеваниях почек действительно может развиться интоксикация, от которой страдает нервная система. Так что расхожее выражение в некоторой степени верно.

© Unsplash

Именно поэтому так важно вовремя диагностировать болезнь.

Хроническая болезнь почек

Как утверждают врачи, за последние десятилетия заболевания почек стали занимать ведущие места в списках самых распространенных патологий. По данным ВОЗ, инфекции мочеполовой системы по частоте занимают второе место после острых респираторных заболеваний среди детей. У взрослых же подобные недуги чаще всего вовремя вообще не диагностируются, а потому оказываются запущенными, что в свою очередь значительно снижает эффективность лечения.

Многие нарушения почек, протекающие в течение 3-х и более месяцев, были объединены под общим названием хроническая болезнь почек. Диагноз "хроническая болезнь почек" устанавливается при наличии признаков поражения, к которым, как пишут А. А. Баранов и другие авторы «Руководства по первичной медико-санитарной помощи», относятся структурные признаки поражения почки или функциональные нарушения со снижением скорости клубочковой фильтрации или без оной.

Почечная недостаточность

Хронические заболевания почек, к которым относятся в том числе гломерунефрит, пиелонефрит, обструктивные нефропатии (мочекаменная болезнь, опухоли мочеполовой системы), обычно заканчиваются хронической почечной недостаточностью. К ней также приводят диффузные болезни соединительной ткани, протекающие с поражением почек (склеродермия, системная красная волчанка), болезни обмена веществ (сахарный диабет, амилоидоз, подагра), атеросклеротический стеноз почечных артерий.

Хроническая почечная недостаточность характеризуется симптомокомплексом. Главный элемент комплекса – это гибель функциональной паренхимы и замещение ее недеятельной соединительной тканью, что сопровождается нарушением функций почек. Вследствие этого снижается скорость клубочковой фильтрации, нарушается выведение почками из организма продуктов метаболизма белков, жиров и углеводов, повышается концентрация в крови мочевины и других веществ.

Интоксикация

Именно упомянутые вещества и вызывают интоксикацию. В издании «Нефрология» под редакцией Ирины Ракитянской и Сергея Рябова отмечается, что при интоксикации у больных фиксируются: повышение температуры тела, озноб, вялость, слабость, бледность кожных покровов, тошнота, расстройство сна, боли в мышцах и поясничном отделе или в области живота, а также головные боли и даже галлюцинации. Поэтому выражение о «моче, ударившей в голову» в какой-то степени верно.

Впрочем, такие симптомы говорят об уже запущенном заболевании. На первой стадии больных лишь беспокоит повышенный объем мочи и ночные пробуждения для мочеиспускания. Затем появляются клинические признаки, в том числе перечисленные выше. На третьей стадии к основным симптомам присоединяются легочные и стоматологические недуги. На последней стадии пациентов ожидает гибель, если пересадка почки оказывается невозможной.