Рак кожи: симптомы, неочевидные признаки и методы лечения

Рак кожи — это онкологический процесс, который разрушает ткани в месте возникновения и распространяется в организме. У разных опухолей кожи разная скорость роста и метастазирования.

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Но зная, как выглядит опухоль, врачи могут обнаружить ее на стадии ноль или даже предрака. Что может послужить поводом для обращения к специалисту, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог «Клиники Фомина» Татьяна Кузьмина.

Симптомы рака кожи

Различают три вида рака кожи:

базалиома;

плоскоклеточный рак;

меланома.

Первые два вида этого рака развиваются медленно и вначале могут никак не беспокоить. Обычно пациенты приходят на прием, когда образование уже сильно изьязвилось и кровоточит. Мало кто обращает внимание на розовые пятна с шелушением, корочками, мелкими ранками, периодически заживающими самостоятельно или якобы под действием кремов.

В случае базалиомы и плоскоклеточного рака опухоли любят располагаться на голове, шее, кистях, предплечьях. Меланома может развиваться как самостоятельно, так и в 10 процентах случаев на фоне родинок (невусов). Как правило, чаще пациенты обращаются с узловыми меланомами, чем с плоскими формами заболевания. Однако внимание как раз нужно обращать на плоские, темные, ассиметричные образования.

Для диагностики рекомендуется использовать правило АВСДЕ:

А — асимметрия;

В — резкий, неровный край;

С — много цветов в одном образовании (более трех или пяти);

Д — диаметр более 6–10 миллиметров;

Е — эволюция (динамика по симметрии, краю, цвету, диаметру).

Почему развивается рак кожи

Рак кожи развивается в результате воздействия солнца. Ультрафиолетовые острые солнечные ожоги — это основная причина для меланомы. Особенно фатальны такие ожоги до 20 лет, именно они повышают статистику меланом у взрослых. Сюда же относится и посещение солярия.

Базалиома и плоскоклеточный рак также являются результатом воздействия на кожу ионизирующего излучения, в первую очередь речь идет об ультрафиолете. Но при этих видах рака больше имеет значение суммарная накопленная с первого дня жизни доза ультрафиолета. Чем хуже мы используем доступную фотозащиту (крем, тень, одежда), тем выше вероятность развития этих раков. Также имеет значение и семейный анамнез.

Кому нужно проходить скрининги на рак кожи

Существует несколько групп риска, которым следует обязательно периодически проверяться у врача:

люди с синдромом диспластического невуса (когда у человека более 20–50 родинок), для детей риск развития меланомы выше с 12 лет;

пациенты с гигантскими врожденными невусами (более 40 см в диаметре);

пациенты с первым фототипом (люди, которые всегда сгорают на солнце);люди с множеством солнечных ожогов в анамнезе, особенно до 20 лет, проживающих на экваториальном солнце;

пациенты с семейным анамнезом меланомы (не базалиомы и плоскоклеточного рака). Имеют значение родственники первой–второй линии родства;

пациенты с раком кожи в анамнезе.

Как лечат рак кожи

Для начала рак кожи диагностируют. Золотым стандартом является гистологическое исследование. В случае базалиомы и плоскоклеточного рака риски метастазов меньше и полное своевременное удаление является основным методом лечения.

В случае с меланомой на стадии ноль и первой стадии полное хирургическое местное удаление имеет хорошие прогнозы для пациента. Другие стадии имеют свои алгоритмы для обследования и лечения. Метод терапии зависит от локализации опухоли, ее вида, стадии, возраста и состояния здоровья пациента, количества опухолевых очагов и многих других факторов.

Что важно знать