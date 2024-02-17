Россияне стали меньше покупать лекарств

В 2023 году среднестатистический россиянин потратил на препараты 9,8 тысячи рублей. Для сравнения: продукты обошлись в сумму 60 тысяч рублей в год.

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Представителей фармотрасли признали, что люди стали экономить на лекарствах.

В лидерах продаж сегодня - антикоагулянты и жаропонижающие. В топ-10 также входят противовирусные и гепатопротекторы, пишет МК.

Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова говорит, что это не означает, будто население стало меньше болеть. Просто люди стали реже обращаться за помощью и обходятся своими силами. Обычно человек использует достаточно много лекарств и биодобавок для поддержания здоровья. Если их потребление снижается, значит, человек не приходит к врачу и не получает советов по выбору нужных лекарств.

Многочисленные опросы доказывают, что люди сначала консультируются с друзьями и коллегами, обращаются к интернету, потом идут в аптеку, и только после этого всего – к врачу. Но нужно понимать, что на индивидуальном уровне последствиями самолечения может быть все что угодно.