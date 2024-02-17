Профессор Захаров: деменция может развиться у человека любого возраста. В группе риска те, у кого есть соответствующее заболевание. Люди до сих пор путают два понятия — «деменция» и «болезнь Альцгеймера». Хотя оба состояния связаны с ухудшением когнитивных функций, они отличаются по своей природе, причинам и методам лечения. Что важно знать, «Секрету фирмы» рассказал д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Деменция и болезнь Альцгеймера: в чём разница

Главное

Болезнь Альцгеймера и деменция связаны между собой как причина и следствие.

Деменция — это утрата памяти и интеллекта.

Болезнь Альцгеймера — лишь одна из причин утраты памяти и интеллекта. Но наиболее частая: более 60% деменций вызваны именно ей.

Лечение разных деменций проводится по-разному, поэтому очень важно установить точный диагноз.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

В России и в целом по миру диагностика деменции часто запоздалая. Начальные признаки болезни — такие как повышенная забывчивость — считаются едва ли не нормой в пожилом возрасте, что приводит к несвоевременному обращению к врачу и снижает эффективность лечения.

Кто подвержен болезням

Болезнь Альцгеймера, так же как и другие формы деменции, — возрастное заболевание. То есть и подвержены им в основном люди старшего возраста: чем человек старше, тем выше риск.

Так, на девятом десятилетии жизни заболевание встречается у каждого пятого. При этом у более пожилых оно протекает мягче и прогрессирует не так быстро, как если бы началось в 50-60 лет.

Болезнь Альцгеймера несколько чаще поражает женщин, в то время как сосудистая деменция — мужчин. Определённое значение имеет и наследственность: риск больше, если у кого-то в семье в пожилом возрасте были нарушения памяти.

Общие для разных видов деменции факторы риска:

повышенное кровяное давление;

сахарный диабет;

избыточный вес;

повышенный холестерин;

травмы головы;

низкий уровень образования и интеллектуальной активности.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Поэтому своевременное лечение сосудистых заболеваний, контроль сахара в крови, активный образ жизни имеют большое значение для того, чтобы сохранить до старости ясный ум и твердую память.

С чего начинаются заболевания

Первый симптом болезни Альцгеймера — повышенная забывчивость. Человек повторяется: говорит одно и то же и тут же забывает, что сказал. Или несколько раз задает один и тот же вопрос и тут же забывает ответ на него. Или несколько раз покупает одно и то же в магазине.

Первые симптомы сосудистой деменции: трудности концентрации, повышенная утомляемость при умственной работе, чувство тумана в голове.

Самое важное: начальные симптомы могут выглядеть вполне безобидно. Да, человек становится более забывчивым, при этом интеллект сохранён, критика сохранена, он полностью самостоятелен, часто продолжает работать.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Не всякий пойдет к врачу, состояние может продолжаться годами без существенного ухудшения. А на самом деле человек уже серьезно болен, его мозг ежедневно теряет нервные клетки и подвергается атрофии.

И когда наберётся некая критическая масса — наступает деменция: человек как будто «скатывается с горки» — его личность буквально разваливается на глазах. Очень часто родственники говорят: «вчера заболел», а опытный врач видит, что на самом деле он болен уже лет 5–10, а может, и больше.

Поэтому в последние годы пристальное внимание международного научного сообщества привлекают так называемые умеренные когнитивные нарушения — это та самая стадия, когда ещё нет деменции, но уже есть забывчивость или повышенная утомляемость при умственной работе. На этой стадии пациенту можно помочь более эффективно, чем на стадии деменции.

При деменции патологические изменения необратимы. В лечении гораздо больший потенциал у состояний, которые предшествуют сосудистой деменции, — умеренные когнитивные нарушения на фоне хронических цереброваскулярных заболеваний, например.

Это состояние, когда некоторый дефицит когнитивного характера уже сформирован, но до полноценного регресса еще далеко. На этом этапе очень важно применять соответствующую терапию, чтобы замедлить когнитивное снижение или по возможности приостановить его. Единственная зарегистрированная терапия в России — комбинация мелатонина с мемантином в относительно низкой дозе.

Встречаются ли болезни у молодых

Деменция может развиться в любом возрасте, если есть соответствующее заболевание. Так что молодые люди от неё не защищены.

Болезнь Альцгеймера у молодых встречается в сотни раз реже, чем у пожилых. Как правило, это семейные случаи, где заболевание передается от родителей детям.

Сосудистая деменция также может развиваться достаточно рано, если у человека гипертония, высокий холестерин или сахар в крови и он не лечит эти заболевания как положено.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Поэтому в любом возрасте необходимо обращать внимание на свои сосуды. Точно так же в любом возрасте — и молодом, и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьёзный повод обратиться к неврологу.

Как предотвратить развитие болезней

Болезнь Альцгеймера нельзя предотвратить, если не повезло с генами. Но можно отсрочить начало её клинических проявлений, причем на десятки лет. Учёные разбирались, как соответствует состояние мозга клиническим симптомам, и выяснили, что по меньшей мере в половине случаев такого соответствия нет: выраженная атрофия мозга может быть при минимальных или вовсе отсутствующих симптомах.

Многие факторы играют защитную роль. Например, изначальный уровень образования и интеллектуальных способностей, активная интеллектуальная деятельность в течение жизни. Темп атрофии снижается и на фоне физической активности, поэтому врачи рекомендуют не менее 30 минут аэробных физических упражнений в день.

Владимир Захаров – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Также необходимо своевременно выявлять и лечить сердечно-сосудистые заболевания: гипертонию, повышенный холестерин и др. А кроме того, важно отказаться от вредных привычек. Это не даёт полную гарантию от деменции, но значительно уменьшает риски.

Если говорить о сосудистой деменции, которая развивается на фоне прогрессирования цереброваскулярных заболеваний (атеросклероз, артериальная гипертония), — на ранних этапах заболевания появляется комплекс преддементных, «умеренных» или «лёгких», когнитивных нарушений.