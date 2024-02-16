Минздрав разработал новый порядок оказания первой помощи

Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Сейчас перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, состоит из 8 пунктов. Минздрав предлагает увеличить его до 10:

Отсутствие сознания.

Остановка дыхания и (или) остановка сердца.

Нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания. Наружные кровотечения.

Травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

Отравления.

Укусы ядовитых животных.

Судороги.

Острые психологические реакции на стресс.

Прочие состояния, требующие вызова скорой медицинской помощи, в соответствии с Порядком оказания скорой медицинской помощи.

Кроме того, планируется разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя, если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи.

Для оказания первой помощи разрешат использовать отдельные не входящие в состав аптечек, укладок, наборов и комплектов медизделия и лекарства, а также подручные средства.