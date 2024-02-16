Офтальмолог порекомендовала при близорукости отказаться от сбора грибов

Близорукость может стать причиной отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

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— Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться, — рассказала медик.

Она подчеркнула, что чем больше степень близорукости, тем выше вероятность растяжения сетчатки. В своем заявлении специалист также подчеркнула, что сетчатка является чувствительной нервной тканью и ее изменения при близорукости могут привести к отслоению, передает РИА Новости.

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