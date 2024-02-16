Специалист рассказала, из-за чего появляется белый налет на языке

Налет на языке, появившийся из-за ОРВИ, может исчезнуть самостоятельно. При возникновении налета из раза в раз стоит обратить внимание на сопутствующие симптомы: жжение, появление язвочек, неприятный запах, боль при жевании и глотании. Подобные симптомы возникают при диабете второго типа, онкологических заболеваниях полости рта, иммунодефиците (в том числе ВИЧ-инфекциях) и сифилисе. Убрать налет можно самостоятельной силиконовой щеткой, но при возникновении тревожных симптомов стоит обратиться к врачу.