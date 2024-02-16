Специалист рассказала, из-за чего появляется белый налет на языке
Белый налет на языке может появиться от недостаточной гигиены, приема лекарств, дефицита витаминов, пищеварительных проблем, грибковых заболеваний. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Налет на языке, появившийся из-за ОРВИ, может исчезнуть самостоятельно. При возникновении налета из раза в раз стоит обратить внимание на сопутствующие симптомы: жжение, появление язвочек, неприятный запах, боль при жевании и глотании. Подобные симптомы возникают при диабете второго типа, онкологических заболеваниях полости рта, иммунодефиците (в том числе ВИЧ-инфекциях) и сифилисе. Убрать налет можно самостоятельной силиконовой щеткой, но при возникновении тревожных симптомов стоит обратиться к врачу.
Чтобы определить причину налета, врач назначает комплекс обследований и анализов. После расшифровки анализов врач выносит диагноз и назначает методы лечения. Отмечается, что самостоятельно расшифровывать анализы не стоит. Пациенту предстоит сдать анализы крови, анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты, посев микрофлоры и другие исследования, подчеркнула специалист.