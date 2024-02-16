Врачи назвали главные отличия сердечного приступа от панической атаки

Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы. Это одышка, головокружение, тошнота. И есть только один способ понять, что конкретно с вами происходит.

© pxhere

Сердечный приступ (инфаркт миокарда) возникает при блокировке притока крови к сердечной мышце. Если кровоток не восстанавливается, то сердце начинает умирать. Паническая атака представляет собой страх, вызывающий интенсивную физиологическую реакцию. Единственный способ точно узнать, что конкретно вы испытываете в тот или иной момент, — это медицинское обследование.

Основное различие между сердечным приступом и панической атакой - в продолжительности времени, в течение которого вы испытываете симптомы. Паническая атака обычно возникает быстро и достигает пика где-то через 10 минут. Что касается инфаркта миокарда, то зачастую он начинается медленно и с лёгкой боли, которая постепенно усиливается.

SDI PRODUCTIONS / GETTY IMAGES

Привести к панической атаке может какой-то стресс. Триггером же сердечного приступа может выступать: перенапряжение либо внезапное напряжение (физическая активность), загрязнение воздуха, экстремально высокие и низкие температуры, внезапные и сильные эмоции (они также могут спровоцировать приступ паники).

Симптомы панической атаки обычно длятся 10-30 минут, а потом проходят. А вот при сердечном приступе эти симптомы не исчезают, а ухудшаются со временем.

При сердечном приступе вы можете ощущать боль, которая отдаёт в челюсть, шею, спину, руку или плечи. Если же это паническая атака, то боль остаётся обычно в области груди. Люди, перенёсшие инфаркт миокарда, часто говорят о давящей или сжимающей боли, сильном давлении в груди или ощущении, будто на их груди сидит слон. При панической атаке боль становится острой, колющей, она может также вызывать онемение рук или ног либо покалывание в этих областях.