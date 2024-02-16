Не вздумайте прижигать: гинеколог объяснила, что не так с эрозией шейки матки

У многих женщин во время гинекологического осмотра находили так называемую эрозию шейки матки и отправляли на ее прижигание. Что не так с этим диагнозом и почему не нужно ничего прижигать, рассказала «Вечерней Москве» акушер-гинеколог «Клиники Фомина» Василиса Гончарук.

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Можно условно выделить два вида эрозии: истинная и псевдоэрозия. Истинная встречается крайне редко, это дефект эпителия. Представьте, что вы упали и разбили коленку — то же самое может произойти и с шейкой после травматизации. Случиться такое может, например, после хирургических вмешательств либо после инфекций, передающихся половым путем. Если эрозия возникла после травмы, она заживет сама, если вследствие инфекции, то нужно лечить причину. Но ни в коем случае не прижигать — в этом нет смысла, как нет смысла прижигать ранку на коленке.

Псевдоэрозия — а именно эктопия цилиндрического эпителия шейки матки — это абсолютная норма. Эктопией называется смещение эпителия, выстилающего канал внутри шейки, на наружную поверхность шейки матки. Представьте, что кафельное покрытие из ванной комнаты немного переходит в коридор — может, визуально кому-то не нравится, но на функционал никак не влияет. То же самое с эктопией: многим гинекологам визуально может не нравиться ваша шейка, но это не ваши проблемы.

Эктопии тоже не прижигаются. Многие пациентки опасаются, что таким образом они могут пропустить рак шейки матки, но для этого нужно проходить адекватный скрининг, включающий в себя мазок на онкоцитологию, он же Пап-тест, с 21 года и анализ на ВПЧ с 25 лет.