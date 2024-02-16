Невролог рассказала, почему во время снегопадов болит голова

Многие люди периодически замечают, что во время снегопадов и метелей появляются головные боли. Врач-невролог Екатерина Демьяновская считает, что главная причина в снижении уровня кислорода в атмосфере.

© 0Свободная пресса

«Резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе и головного мозга)», — пояснила врач в беседе с Life.

Кроме того, по ее словам, у метеозависимых при ухудшении погоды нередко возникают тошнота и общая слабость.

Еще она отметила, что в зимнее время года у человека вырабатывается меньше гормона мелатонина, из-за этого происходит угнетение нервной системы, что ведет к частой сонливости, а также к тревожности, пишет Радио «Комсомольская правда».