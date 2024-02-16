Ученые: вирус герпеса связан с ухудшением здоровья мозга

Согласно новому исследованию Уппсальского университета (Швеция), заражение вирусом герпеса, может удвоить риск развития деменции. Научная статья вышла в Journal of Alzheimer’s Disease.

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Вирус простого герпеса (ВПГ) — распространенная инфекция, которая сохраняется на протяжении всей жизни. По оценкам, во всем мире около 67% людей в возрасте до 50 лет болеют вирусом простого герпеса 1 типа (он вызывает болячки на губах) и около 13% — вирусом простого герпеса 2 типа (генитального). Еще одно распространенное заболевание — деменция. Ожидается, что к 2030 году число случаев во всем мире достигнет 78 миллионов.

«Что особенного в этом конкретной работе, так это то, что участники примерно одного возраста, что делает результаты еще более надежными, поскольку возрастные различия, которые в противном случае связаны с развитием деменции, не могут исказить результаты», — сказала Эрика Вестин, руководитель исследования и ведущий автор.

В исследовании участвовали 1002 70-летних человека, не страдающих деменцией, за которыми наблюдали в течение 15 лет. У них брали кровь на наличие антител к разным типам герпеса.