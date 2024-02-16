Вирус аляскапокс: врачи назвали симптомы заболевания и рассказали, чем оно опасно

Эксперты поделились симптомами нового вируса под названием аляскапокс после смерти его первой жертвы. Вирус, напомним, впервые был обнаружен в 2015 году.

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По словам врачей, повреждения кожи, мышечные боли и лихорадка являются известными предупреждающими признаками аляскапокса. Изначально некоторые больные принимали эти симптомы за укусы насекомых.

Джулия Роджерс из Отдела общественного здравоохранения Аляски сказала, что учёные работают над более глубоким пониманием вируса и потенциала его передачи.

Вирус аляскинской оспы является зоонозным ортопоксвирусом, а это означает, что он передаётся от животных к человеку. Эти вирусы заражают млекопитающих и вызывают поражения кожи.

Неизвестно, как люди заражаются аляскапоксом, но считается, что он может передаваться от животных к человеку. Умерший пожилой мужчина при госпитализации отмечал, что его поцарапал бездомный кот, за которым тот присматривал.

Статус этого пациента с ослабленным иммунитетом, вероятно, был основным фактором, обусловившим тяжесть его заболевания и возможную смерть. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять роль, которую аляскапокс сыграл в смерти пациента, — говорят эксперты.