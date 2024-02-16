Оторвался тромб: причины и симптомы тромбоэмболии

Отеки и расширенные вены могут свидетельствовать о наличии тромбов, которые несут серьезные риски для здоровья и могут привести к смерти. Какие есть признаки тромбоэмболии и как распознать смертельно опасное заболевание, разбирался «Рамблер».

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Тромбы различаются по размеру и по месту своего расположения: на стенке сосуда, но не перекрывающий кровоток – пристеночный, перекрывающий сосуд – окклюдирующий; кровяной сгусток, который легко отрывается от стенки сосуда – флотирующий, а движущийся по кровеносной системе – блуждающий. Подобное образование также называют эмбола, отмечается в статье на портале «Яндекс. Здоровье».

Причины формирования тромбов

Для того, чтобы сформировался тромб, нужно три составляющих: изменение свертывающей системы крови, повреждение сосудистой стенки и замедление кровотока, рассказал врач-кардиолог Самарской областной больницы имени Середавина Дмитрий Копаев.

По его словам, риск образования тромбов повышается из-за наследственной предрасположенности, возраста (старше 45 лет), избыточного веса, психоэмоционального напряжения. Также среди факторов риска – низкая и избыточная физическая активность, нервные перегрузки.

«Бывают молниеносные формы легочной тромбоэмболии – все развивается за несколько секунд. Большой тромб закупоривает легочную артерию, и сердце останавливается мгновенно. И предвидеть такую тромбоэмболию невозможно. Единственный случай, когда ситуацию можно предугадать, – это вовремя обнаруженный флотирующий тромб в вене нижних конечностей и проведенная терапия», – отметил он.

При этом чаще всего человек даже не подозревает о наличии проблем. Об оторвавшемся тромбе может свидетельствовать резкое ухудшение состояния. Так, инфаркту миокарда из-за тромба, как правило, предшествует давящая боль за грудиной, усиливающаяся при нагрузке.

Симптомом легочной тромбоэмболии будет внезапное появление одышки на фоне полного здоровья. Организм не выносит физических нагрузок, повышается частота сердечных сокращений, понижается давление, начинает синеть верхняя часть туловища.

Как себя обезопасить?

Для того, чтобы вовремя узнать о проблемах и предотвратить образование тромбов, нужно регулярно проходить обследования. Об этом заявил в интервью газете «Взгляд» академик РАН и директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков.

«Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. В конце концов, даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует его прохождению», – заметил он.

В свою очередь Дмитрий Копаев призвал обратить пристальное внимание на свое здоровье уже после 20 лет, если у кого-то из родственников уже был тромбоз. Также необходимо регулярно сдавать кровь и оценивать показатели тромбоцитов и гематокрита.