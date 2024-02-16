Инфекционист Степанова рассказала, когда герпесные инфекции не требуют лечения

По словам инфекциониста, терапевта, руководителя центра вакцинации H-Clinic Екатерины Степановой, не всегда герпесные инфекции надо лечить. Например, отметила врач в разговоре с «ФедералПресс», вирус Эпштейна – Барра.

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Впервые человек сталкивается с этим вирусом в возрасте 2 до 3 лет. В последующем у него вырабатываются антитела к нему, а врачи, обнаружив их, начинают лечение.

«В большинстве случаев, когда человек сдает анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, врачи говорят, что у него тяжелая инфекция и начинают длительное, бессмысленное лечение», – отметила врач.

В таких случаях врач рекомендует сдать анализ на антитела класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. В таком случае лечение необходимо.

Но если нет антител, то и лечить нечего, так как в организме человека проблема отсутствует.