Психолог Славнова рассказала, почему не стоит ждать ответной реакции на добрые поступки

Делая добро окружающим, человек не просто помогает кому-то, но и помогает самому себе. Об этом РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова.

© runews24.ru

По словам эксперта, когда человек совершает добрые поступки, помогает кому-то, он чувствует себя нужным и полезным. В результате это влияет на его настроение, самооценку, а также снижает стресс.

«Помогая другим, мы переключаем внимание с собственных проблем и чувствуем себя более благополучными», — рассказала Славнова в комментарии РИАМО.

Кроме того, так человек запускает цепную реакцию доброты вокруг и создает поддерживающее окружение.