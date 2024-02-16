Оториноларинголог предупредил, что дышать над картошкой при ОРВИ опасно

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от использования горячего пара или горячей картошки при простудных заболеваниях, сообщает aif.ru.

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Эти методы могут привести к травмированию слизистой оболочки и даже ожогам кожи лица. Распаривание слизистой может вызвать отек и воспаление, что способствует развитию осложнений.