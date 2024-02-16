$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Оториноларинголог предупредил, что дышать над картошкой при ОРВИ опасно

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от использования горячего пара или горячей картошки при простудных заболеваниях, сообщает aif.ru.

Оториноларинголог предупредил, что дышать над картошкой при ОРВИ опасно
© Poslednie-novosti.com

Эти методы могут привести к травмированию слизистой оболочки и даже ожогам кожи лица. Распаривание слизистой может вызвать отек и воспаление, что способствует развитию осложнений.

Зайцев подчеркивает, что самолечение такими методами может привести к упущенному времени для правильного лечения. Пока человек занимается самолечением, болезнь продолжает прогрессировать, увеличивая риск перехода в более тяжелую форму.

Болезни и лекарства
Владимир Зайцев