Оториноларинголог предупредил, что дышать над картошкой при ОРВИ опасно
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от использования горячего пара или горячей картошки при простудных заболеваниях, сообщает aif.ru.
Эти методы могут привести к травмированию слизистой оболочки и даже ожогам кожи лица. Распаривание слизистой может вызвать отек и воспаление, что способствует развитию осложнений.
Зайцев подчеркивает, что самолечение такими методами может привести к упущенному времени для правильного лечения. Пока человек занимается самолечением, болезнь продолжает прогрессировать, увеличивая риск перехода в более тяжелую форму.