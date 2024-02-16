Дерматовенеролог Аносов назвал самые опасные косметические процедуры

Большинство косметологических процедур сегодня носят безобидных характер и считаются безопасными.

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Однако в некоторых случаях такие процедуры могут не только ухудшить состояние кожи, но и привести к угрожающим жизни последствиям, рассказал дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Павел Аносов.

Самой опасной в этом отношении является безоперационная ринопластика, рассказал врач в беседе с «Лентой.ру». Нередко при проведении операции происходит сдавливание сосудов и, как следствие, ишемия тканей и некроз.

«Также из-за неправильной техники введения филлера может произойти эмболизация крупных сосудов, когда препарат попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток», - рассказал врач.

Для устранения последствий у врача есть всего несколько минут. В противном случае пациенту грозит слепота или инсульт.