Дерматовенеролог Аносов назвал самые опасные косметические процедуры
Большинство косметологических процедур сегодня носят безобидных характер и считаются безопасными.
Однако в некоторых случаях такие процедуры могут не только ухудшить состояние кожи, но и привести к угрожающим жизни последствиям, рассказал дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Павел Аносов.
Самой опасной в этом отношении является безоперационная ринопластика, рассказал врач в беседе с «Лентой.ру». Нередко при проведении операции происходит сдавливание сосудов и, как следствие, ишемия тканей и некроз.
«Также из-за неправильной техники введения филлера может произойти эмболизация крупных сосудов, когда препарат попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток», - рассказал врач.
Для устранения последствий у врача есть всего несколько минут. В противном случае пациенту грозит слепота или инсульт.
Чистки, пилинги и массажи также могут привести к угрожающим жизни ситуациям, подчеркнул врач, отметив, что при походе к косметологу нужно тщательно выбирать специалиста.