Ученые назвали морепродукт, эффективный в профилактике атеросклероза
Ученые выяснили, что мидии эффективны в борьбе с атеросклерозом. Такое заявление сделали исследователи из университета Циндао в Китае, которые провели эксперимент с участием лабораторных мышей с данным недугом.
Как говорится в Frontiers in Nutrition, мышей разделили на три группы, одна из которых получала рыбий жир, вторая - мидийный жир.
Оказалось, у мышей, которым давали жир мидий, площадь атеросклеротической бляшки в аорте стала меньше по сравнению с грызунами из первой группы. Также замедлился процесс отложения липидов на стенках артерий мышей.
Также в обеих группах снизилась концентрация провоспалительных цитокинов и факторов воспаления NF-κB и VCAM-1.