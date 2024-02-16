Ученые назвали морепродукт, эффективный в профилактике атеросклероза

Ученые выяснили, что мидии эффективны в борьбе с атеросклерозом. Такое заявление сделали исследователи из университета Циндао в Китае, которые провели эксперимент с участием лабораторных мышей с данным недугом.

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Как говорится в Frontiers in Nutrition, мышей разделили на три группы, одна из которых получала рыбий жир, вторая - мидийный жир.

Оказалось, у мышей, которым давали жир мидий, площадь атеросклеротической бляшки в аорте стала меньше по сравнению с грызунами из первой группы. Также замедлился процесс отложения липидов на стенках артерий мышей.