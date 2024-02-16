Кардиолог указал на причину любви гипертоников соленой пищи

Врач-кардиолог из клинико-диагностического центра «Мединцентр» Егор Новиков пояснил aif.ru, что это связано с физиологическими особенностями человека: организм стремится поддерживать баланс электролитов, включая натрий, содержащийся в соли. Гипертония влияет на способность организма регулировать этот баланс, что приводит к увеличению потребления соленой пищи.

Резко исключать соль из рациона не рекомендуется. Вместо этого, стоит постепенно снижать ее количество в пище до рекомендуемых норм. Кроме того, можно использовать альтернативные специи, такие как травы, чтобы добавить вкус блюдам без лишнего натрия.

Важно также обращать внимание на содержание соли в готовых продуктах и полуфабрикатах, предпочитая варианты с низким содержанием натрия. Рекомендуемое количество соли для взрослого человека составляет не более 5 грамм в день, что примерно соответствует одной чайной ложке. Для людей с гипертонией это особенно важно.