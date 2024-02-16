Офтальмолог объяснила, как избежать отслоения сетчатки при близорукости
Людям с близорукостью важно не допускать дальнейшего ухудшения зрения. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск отслоения сетчатки. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.
Чем вытянутее глазное яблоко, тем сильнее растягивается сетчатка. Сетчатка – это нервная ткань. Поэтому с ростом близорукости в ней происходят изменения, из-за чего возможно ее отслоение.
«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта. Беременным женщинам с высокой близорукостью после консультации с офтальмологом часто рекомендуют кесарево сечение, чтобы исключить потуги. Такое напряжение мышц тоже может спровоцировать отслойку сетчатки», – сказала Лещенко.