Нефролог оценила опасность оголенной поясницы для почек

«Болезнетворные бактерии начинают размножаться и атаковать разные органы, в том числе и мочеполового тракта. Наиболее уязвимыми в этом случае оказываются те люди, у которых в организме уже есть скрытый инфекционный очаг. Это могут быть кариозные зубы, воспаленные миндалины, проблемы кишечника», — говорит нефролог.