Гастроэнтеролог Кашух: живот при ОРВИ может болеть из-за антибиотиков

Обычно во время простуды или гриппа и так жить не хочется из-за классических симптомов вроде кашля, насморка, головной боли и температуры. Но к ним может добавиться ещё боль в животе, проблемы с пищеварением и стулом.

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Специалист объяснила, почему так происходит и что с этим делать. Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, боль в животе во время ОРВИ или после — вообще не редкость, хоть и смотрится она немного чужеродно. На самом деле всё логично, и врач назвала частые причины проблем с ЖКТ: сам вирус (он может дойти от носоглотки к ЖКТ, а может начать с желудка, попав в организм с пищей); уменьшение микробиоты кишечника; лекарства (некоторые стимулируют работу кишечника и мешают всасыванию; при неточной дозировке и самолечении препараты могут ударить по ЖКТ; жаропонижающие средства вредят слизистой, а антибиотики уничтожают полезные микроорганизмы, да ещё и против вирусов не помогают).

Как помочь желудку во время ОРВИ