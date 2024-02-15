Гастроэнтеролог Кашух: живот при ОРВИ может болеть из-за антибиотиков
Обычно во время простуды или гриппа и так жить не хочется из-за классических симптомов вроде кашля, насморка, головной боли и температуры. Но к ним может добавиться ещё боль в животе, проблемы с пищеварением и стулом.
Специалист объяснила, почему так происходит и что с этим делать. Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, боль в животе во время ОРВИ или после — вообще не редкость, хоть и смотрится она немного чужеродно. На самом деле всё логично, и врач назвала частые причины проблем с ЖКТ: сам вирус (он может дойти от носоглотки к ЖКТ, а может начать с желудка, попав в организм с пищей); уменьшение микробиоты кишечника; лекарства (некоторые стимулируют работу кишечника и мешают всасыванию; при неточной дозировке и самолечении препараты могут ударить по ЖКТ; жаропонижающие средства вредят слизистой, а антибиотики уничтожают полезные микроорганизмы, да ещё и против вирусов не помогают).
Как помочь желудку во время ОРВИ
Врач посоветовала просто ждать, пока ЖКТ сам не восстановится в течение нескольких дней после выздоровления. Но есть несколько советов: не заставлять себя есть, если не хочется; пить достаточное количество воды; убрать цельное молоко, сладкую, острую и жирную пищу, сырые овощи и фрукты, продукты, содержащие кофеин (при диарее); добавить в рацион куриный бульон, рис, овсянку, кисель, отварные овощи, паровые котлеты из нежирного мяса; после выздоровления придерживаться правильного и сбалансированного питания. На носу 23 Февраля , а за ним 8 Марта — это значит, что снова наступит время застолий и обильных кушаний, после которых хорошо бы ещё потом прийти в себя. Можно заранее подготовиться и вот тут почитать лайфхаки от врача.