Разработчики вакцины от рака смогут применять ее уже к концу года

«Мы вакцину разрабатываем уже давно, лаборатории у нас 25 лет, уже в 2010 году мы две вакцины зарегистрировали для производства. Мы могли уже применять их в эксперименте 14 лет назад. Мы эти две вакцины применяли в клинических исследованиях. Потом в 2016 ужесточили все требования, мы притормозили работу. В настоящее время вакцины применены у 900 больных – только в рамках исследования и только для тех больных, для которых не было стандартных методов лечения. Грубо говоря, от этих пациентов все уже отказались. При этом даже в таких случаях эффект от дендритноклеточной вакцины больше 40%. Если это будут подготовленные пациенты в рамках «обычного больного», там эффект будет больше», - объяснил он.