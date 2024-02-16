Врач объяснил, как снизить давление без лекарств

Существует действенный способ понизить артериальное давление нелекарственными средствами.
Об этом заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
По его словам, в том случае, если резко повысилось давление и нет возможности принять лекарственный препарат, самое главное — снизить физическую нагрузку и успокоиться. Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела, рассказал эксперт.
«Область сердца должна оказаться чуть выше нижних конечностей. Для этого нужно подложить подушки под спину», — объяснил профессор.
Также чтобы понизить давление врач рекомендовал принять тёплую ванну на основе хвои, но не горячую: +37… +38 градусов. Кроме этого, можно положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног.
«Сосуды ног при этом расширятся, и кровь отойдет к нижним конечностям, что также поспособствует снижению артериального давления», — пояснил Ионов.
Ранее врач раскрыл главную ошибку при измерении давления.