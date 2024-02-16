Врач объяснил, как снизить давление без лекарств

Существует действенный способ понизить артериальное давление нелекарственными средствами.

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Об этом заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По его словам, в том случае, если резко повысилось давление и нет возможности принять лекарственный препарат, самое главное — снизить физическую нагрузку и успокоиться. Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела, рассказал эксперт.

«Область сердца должна оказаться чуть выше нижних конечностей. Для этого нужно подложить подушки под спину», — объяснил профессор.

Также чтобы понизить давление врач рекомендовал принять тёплую ванну на основе хвои, но не горячую: +37… +38 градусов. Кроме этого, можно положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног.

«Сосуды ног при этом расширятся, и кровь отойдет к нижним конечностям, что также поспособствует снижению артериального давления», — пояснил Ионов.